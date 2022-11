América: "No hay ningún acercamiento por Fernando Gorriarán", aseguró Santiago Baños

La especulación de la llegada de Fernando Gorriarán al América encontró al fin la respuesta: el uruguayo no está en planes de las Águilas, por tener la media cancha cubierta, explica Santiago Baños, presidente de las Águilas, a RÉCORD. Israel Reyes, aún con Puebla, está más cerca de ser anunciado y trabajan para tener a final de mes los dos refuerzos que buscan en esta ventana de transferencias.

“Hay negociaciones bastante adelantadas (sobre Reyes), esperemos esta semana o la siguiente ya poder tener noticias más claras y acertadas en cuanto a Israel. (Sobre Gorriarán) no es real, no ha habido acercamiento, no hemos preguntado por él.

“En esa parte del campo estamos bastante armados, tenemos a Richard (Sánchez), (Álvaro) Fidalgo y a Jonathan, incluso (Diego) Valdés puede ser un poco más retrasado, y si logramos cerrar el tema de Israel, también puede jugar en esa posición aparte de jugar de central. No ha habido ningún acercamiento sobre Gorriarán”, explica Baños.

Los tiempos de Qatar 2022 alteran la planeación, pero el América está claro que no tendrá muchos movimientos en su plantel: “El Mundial acaba a mediados de diciembre, nuestro torneo arranca el 6 de enero y las demás Ligas tienen mucho más tiempo, eso lo vuelve más más complicado.

“Tratamos de cerrar los dos refuerzos antes del 28 o a más tardar a mediados de diciembre para que estén aquí para competir en la Copa Sky, y que arranquen ya el torneo regular. No veo que hagamos más de 2 o 3 contrataciones y que salgan más de 2 o 3 jugadores. No haremos tanto movimiento”, explicó Baños a RÉCORD.

