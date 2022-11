Piojo Herrera: 'Gente de Selección Mexicana me dijo que siempre seré candidato'

Siempre es candidato. Tras dejar de ser el entrenador de Tigres, Miguel Herrera ha revelado que su nombre siempre es opción para la directiva de la Selección Mexicana, pues gente de adentro le informó que siempre se barajeará para ser el timonel del Tricolor.

“La gente de la Selección Mexicana me dijo ‘como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos’. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el Mundial. Por su puesto que me gustaría (ser el DT). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección”, dijo Piojo Herrera para ESPN.

Asimismo, Herrera le deseó éxito al Tricolor en este Mundial, después ya se sabrá si Martino deja el banquillo y quien ocupará su lugar si eso pasa. “Hay que aterrizar bien las ideas y mi idea no está en la Selección Mexicana.

“Hay técnico, un Mundial que jugar y pensar en esa gran satisfacción de llegar a los Cuartos de Final, en ese quinto partido y pensar más lejos. Después ya tendrá el problema el presidente de la federación”.

Sobre ese rubro, Piojo Herrera analizó el nivel del Tricolor de cara a la Copa del Mundo. “Al principio fue muy padre esa integración, un año y medio que ilusionó a todos, y después no sé qué pasó. Empezaron resultados que no nos gustan, más victorias que derrotas, pero derrotas muy importantes, que duelen. Por eso vienen las dudas”.

