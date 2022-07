Ochoa: ‘En la Selección Mexicana ya nos hicimos de piel gruesa por los Mundiales pasados’

Guillermo Ochoa está a meses de vivir su quinto Mundial y a pesar de las duras críticas que ha vivido la Selección Mexicana por los resultados irregulares y la falta de gol, Memo ve un grupo curtido y con piel gruesa que quiere trascender.

“En Selección tenemos que ir paso a paso, en el Mundial, donde tengo muchas ganas de trascender, dar ese paso que no se ha podido dar. No ha sido fácil, pero tenemos esa sed de revancha por los Mundiales pasados y veo un grupo curtido.

“Con todo lo que ha pasado fuera ya nos hicimos de piel de gruesa. Veo un grupo que sabe lo que tenemos que hacer y mejorar con mucha autocritica y eso me deja tranquilo”, dijo el arquero de América para Fox Sports.

Para Memo Ochoa su carrera deportiva no acaba después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, pues desea seguir vigente en el futbol y, sobre todo, seguir representando a México cuando se le pida.

“Después, siento que me quedan muchos años de carrera, físicamente me siento muy bien, cada que se van acercando las fechas lo pienso más y después del Mundial voy a seguir vigente en el futbol, mi cabeza va a seguir vigente para la Selección para cuando me requieran, el entrenador que esté en turno y listo para cuando me necesiten y aportar, pero seguir vigente en la Selección”, finalizó Paco Memo.

América y Memo Ochoa arrancan este sábado su gira por Estados Unidos, donde se enfrentarán al campeón de la Champions League, Real Madrid, al Chelsea y Manchester City de la Premier League.

