Pavel Pardo sobre la Selección Nacional: "Seguramente el quinto partido lo va a ganar"

Pavel Pardo, exseleccionado nacional y tres veces mundialista, vaticinó un buen mundial en entrevista para TUDN, desmenuzó la actualidad del Tricolor y explicó, desde su perspectiva, que es lo que ocurre dentro del cuadro nacional.

El conjunto dirigido por Gerardo Martino ha dejado mucho que desear en cuestión de rendimiento, más en los últimos partidos amistosos, pero para Pardo no toda la culpa es el técnico nacional.

"Vamos a ser sin sinceros. Siempre se le ha criticado al Tata, pero si analizamos yo soy de la idea de que un técnico tiene un 20 o 30 por ciento (de responsabilidad en lo que pasa) y el 70 u 80 por ciento pasa por los jugadores", aseguró el exjugador.

Así mismo no tuvo reparo en asegurar cuál sería el futuro del Tricolor en Qatar 2022 donde, bajo la estrella de los Mundiales, vaticina una buena Copa del Mundo para la Selección Nacional.

"En Rusia nadie pensaba y me hacían preguntas qué pasaría con Alemania y yo decía ‘México le va a ganar a Alemania’ y respondían que no, que eso no era posible y después se le ganó a Alemania. Entonces tengo muchísima fe, mucha confianza, creo que a lo mejor tengo más fe que los jugadores, pero ello se tienen que convencer y estoy seguro de que México va a pasar a la siguiente fase y seguramente el quinto partido lo va a ganar", aseguró Pavel.

México arranca su participación en la Copa del Mundo el próximo 22 de noviembre ante Polonia en el Estadio Lusail de Doha, después se enfrentarán a Argentina y cerrarán el grupo frente a Arabia Saudita, el cruce será con Francia o Dinamarca dependiendo el lugar donde concluya el Tri.

