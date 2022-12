Selección Mexicana: Así fue como el Piojo Herrera llegó al banquillo del Tricolor

¡Sabíamos que no todo fue merito! Cuando Miguel Herrera llegó a la Selección Nacional, para salvar el barco tras la mala clasificación que se hizo rumbo a Brasil 2014, los méritos del Piojo no eran tan convincentes como para llevarlo al Tricolor.

La premura y como venían las aguas obligaron a la FEMEXFUT a decidirse por una opción rápida de cara al repechaje continental ante Nueva Zelanda, por lo que Herrera (quien había sido recientemente campeón con las Águilas del América) se convirtió en la única opción.

Más de ocho años después el propio Miguel contó en una conferencia como fue que realmente llegó al banquillo de la selección, más por su irreverencia que por sus grandes argumentos futbolísticos.

"Estamos en casa en uno de los directivos del América viendo el partido y de un de repente les digo `Está bien fácil eso, hay que ir a buscar un repechaje, se gana facilísimo, yo podría dirigir a los dos equipos, se rieron, total pasó. . . Llego el lunes y me manda llamar este directivo a la oficina y me dice ¿A ver explícame eso de que me puedes dirigir dos equipos? Le digo no wey era broma y me salí, me fui, no, no ven acá, me hicieron regresar"

¿Cómo vas a dirigir a dos equipos? ¿Cuáles dos equipos? "Pues a los que dijiste ayer al América y a la Selección" dije mira el América ya está calificado, le sacábamos 10 puntos al segundo lugar faltando seis fechas si nos va muy mal vamos a terminar sexto o séptimo, con la Selección vamos a buscar un boleto contra Nueva Zelanda… si nosotros no le ganamos a Nueva Zelanda que nos hagan casas en Groenlandia porque la verdad hay que vivir allá".

"Me fui a mi casa, y luego con mi esposa a su cita con el doctor… de repente suena mi teléfono Pelaéz "¿Dónde estás? En el doctor con mi esposa "Vente para acá ¿A dónde? A mi casa… llegué a casa de Pelaéz y estaban los directivos "Vas a ser el técnico de la selección ¿Qué vas a hacer?" Ir a buscar el boleto ¿Cómo le vas a hacer? Me llevó a diez jugadores del América, cuatro del León "no, no perate ¿Y los que están en Europa?", no van ¿Cómo que no van? No, no van", contó Miguel Herrera.

Al final Herrera consiguió el pase a Brasil 2014, llegó a Octavos de Final y estuvo a nada de conseguir el quinto partido, esta fue la historia de como el Piojo llego a la Selección Nacional.

