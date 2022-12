Selección Nacional: Guillermo Almada es el principal candidato para dirigir al Tri

El fin de la era Martino llegó y Jaime Ordiales será el encargado de elegir al nuevo estratega de la Selección Mexicana pensando en el 2026.

Todavía falta mucho para designar a un nuevo timonel, sin embargo, el directivo tiene clara su apuesta. RÉCORD pudo saber que la Dirección de Selecciones Nacionales no quiere caer en inventos y su prioridad es elegir a un timonel que sea mexicano o que dirija en la Liga MX, pues necesita estar involucrado y enterado de la terrible situación del futbol mexicano desde el primer día de gestión.

En ese sentido, Guillermo Almada es el candidato número uno para tomar las riendas del tricolor ya que en un proceso donde tendrá que haber obligadamente un cambio generacional, sus cualidades para trabajar con jóvenes en Santos y Pachuca lo avalan.

"Damos la cara ante este fracaso, no cumplimos los objetivos que habíamos trazado". Jaime Ordiales. — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 1, 2022

Además, la idea de juego del uruguayo es algo que seduce a los directivos, así como si intensidad en la cancha, pero también su forma de dirigirse a los medios.

Pero el charrúa no es el único, ya que el nombre de Jaime Lozano también se encuentra en la mesa de los altos mandos, partiendo de que ya trabajó con la actual administración y fue el único estratega que entregó resultados con la obtención de la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo; no obstante, sus posibilidades son más decididos debido a que aún no tiene un gran recorrido en Primera División.

Aunque la intención es contar con alguien que esté bien informado del entorno, uno de los líderes más importantes de la FMF tiene en carpeta el nombre del español Roberto Martinez, quien recientemente se despidió de la Selección de Bélgica tras quedar eliminada en Fase de Grupos.

A pesar de ello, Jaime Ordiales tiene la instrucción de tomar con calma la elección del próximo seleccionador nacional, pues esperan que el relevo de Martino tenga criterio como formador, y un sistema de juego que se adecue bien a las habilidades del futbolista mexicano.

