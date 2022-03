Selección Mexicana: El Salvador, con problemas en convocatoria para enfrentar al Tri

La Selección Mexicana se enfrentará a El Salvador en la cancha del Estadio Azteca el 30 de marzo, en un partido correspondiente a la última fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, pero los centroamericanos enfrentan un problema.

La Selección de El Salvador ha visto como se complica la situación para que sus jugadores respondan al llamado y es que la Selecta se encuentra prácticamente eliminada de la contienda por un boleto para el Mundial de Qatar.

"Siempre he visto lo que yo quiero, cada vez que me llamen a selección yo me presento. No puedo meterme en la decisión de otros compañeros, ellos sabrán el por qué, yo siempre estaré listo para cuando me llamen", mencionó Roberto Domínguez, jugador salvadoreño, a los medios.

México es tercero con 21 puntos, cuatro por debajo de los Estados Unidos que son líderes con 25; y El Salvador solo suma 9 puntos, por lo que tienen pocas posibilidades de ir a Qatar 2022 pues solo aspiran a Repechaje.

