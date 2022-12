Selección Mexicana: Henry Martín acepta que hubo fracaso en Qatar 2022

Luego de que la Selección Mexicana quedó eliminada en la Fase de Grupos de Qatar 2022, Henry Martín calificó de fracaso la actuación del tricolor.

“La palabra es dura (fracaso), pero es lo que es. No nos vamos a esconder, al menos yo no me pienso esconder, no logramos lo que habíamos planteado, los objetivos que nos trazamos y si, quedamos a deber” , admitió.

“Por supuesto que el gol lo hubiese cambiado por la calificación de México”, añadió.

En esa misma línea, el delantero del América explicó cómo fue la decepción que se llevó tras el silbatazo inicial.

“Imagínate 52 minutos y ya había caído el segundo gol de nosotros, teníamos que ir por uno nada más, teníamos mucha llegada y yo tenía plena confianza que en cualquier momento caería el tercero y era otra historia, entonces te quedas con ese saber de que generamos y nos quedamos a nada de lograrlo”, apuntó.

