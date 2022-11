Selección Mexicana: Raúl Jiménez reportó en Girona con el Tri de cara a Qatar 2022

Ya llegó a España. Tras pasar unos días con sus compañeros y con los Wolves de la Premier League, Raúl Jiménez ya arribó esta tarde (noche en el lugar local) a Girona para reportar con la Selección Mexicana y ponerse a las órdenes de Tata Martino.

Fue Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, quien compartió el momento exacto en el que Lobo Mexicano se une a sus compañeros del Tricolor en el hotel de concentración para pelear hasta el último momento su lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Raúl Jiménez se unió a la concentración de selección mexicana en Girona @FOXSportsMX #FOXSportsEnQatar pic.twitter.com/cHbp0f9IhX — Rubén Rodríguez (@ruubenrod) November 6, 2022

Cabe recordar que el DT interino de los Wolves, Steve Davies, comentó que vio bien a Raúl Jiménez. “Hizo los uno a uno, así que hablé con él. Dijo el doctor que está progresando y es bueno verlo moverse bien. Se ve bien este momento”.

Mientras que el propio delantero del cuadro Azteca dijo que, si él no se sentía bien, él mismo se haría a un lado y solo apoyaría a la Selección Mexicana durante los encuentros, pero que esperará hasta el final para ver si puede asistir al Mundial.

“Sí, lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo. Si no me siento bien, me hago a un lado. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”, dijo Raúl para ESPN.

