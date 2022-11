Selección Mexicana: Santiago Baños aseguró que él hubiera llevado a Zendejas al Mundial

Alejandro Zendejas estuvo envuelto en polémica durante el Apertura 2022 luego de que se diera a conocer que no firmó la carta donde renunciaba a jugar con la Selección de Estados Unidos, por lo que el Tata Martino lo dejó fuera de sus convocatorias pese al gran nivel que mostró.

Sin embargo, Santiago Baños aseguró en una entrevista con TUDN que él sí hubiera llevado al futbolista del América al Mundial de Qatar 2022 por las cualidades que tiene dentro del campo. Además, destacó el profesionalismo del jugador a la hora de defender un equipo.

"Pues no lo llamaron ni uno ni otro, sabemos el tema de la carta que tenía que firmar y que hubo un error de comunicación entre la Federacion y nosotros y el mismo jugador y luego a mí me encanta, yo si hubiera sido seleccionador tanto de Estados Unidos como de México lo hubiera convocado y, sin duda alguna, lo hubiera llevado entre la lista de los 26 jugadores.

"Aparte de que es un jugador súper profesional, que vive un gran momento, se puede acoplar a jugar por ambos lados de la cancha, tiene gol, te puede jugar como segundo contención, de volante, es un tipo que lo puedes usar en muchas partes del campo y en un mundial los jugadores así no abundan, yo lo hubiera llevado, pero no fue mi decisión, creo que se le va a abrir el proceso el siguiente mundial que arrancará en enero", señaló.

Santiago Baños reiteró su deseo de que Zendejas juegue para el Tri, sin embargo, declaró que la decisión que tome el futbolista será respaldada por el club, pues son conscientes de que además de ser futbolista es un ser humano.

"Es un tipo muy maduro, se concentra en su trabajo he hablado con él muchas veces de ese tema y tiene todo el apoyo del club, obviamente yo se lo comenté, a mí como mexicano me encantaría verte vestido de verde y representando al país donde vivimos y nacimos, pero también entiendo al jugador y él es de doble nacionalidad, tiene la posibilidad de representar a México y Estados Unidos, entonces hay que respetar, lo que el jugador y como persona quiera.

"Nosotros lo apoyamos en la decisión que voy a tomar y no repercute dentro ni fuera de la cancha, nosotros lo apoyaremos, ojalá que se decida por México porque me encantaría creo que no tenemos muchos jugadores como el y vendría muy bien", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO LAINEZ SOBRE SU PARTICIPACIÓN CON EL TRI: 'NO SE ME PUEDE RECIMINAR NADA'