Tata Martino sobre HH: 'Lo que necesita es estar bien físicamente, lo demás lo tiene incorporado'

Los 90 minutos ante Irak le aclararon el panorama a Gerardo Martino en la conformación del medio campo, pues ya tiene a Edson Álvaraez y Héctor Herrera como titulares indiscutibles en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El seleccionador argentino le dio minutos de juego al futbolista del Houston Dynamo y quedó gratamente complacido, al punto de deshacerse en elogios para uno de los futbolistas más criticados en los últimos meses.

"Hay una cuestión que vale para Héctor, para Raúl y para Funes Mori. Cuando yo convocaba a Herrera y en el Atlético de Madrid no jugaba tanto, lo que yo decía es que había que ver con quién entrenaba, con quién competía el puesto y cómo era su semana. No levantamos jugadores de la camilla, confíamos en ponerlos en las mejores condiciones, sobre todo los jugadores con gran técnica individual como Héctor que no necesita tantos partidos para recuperar el ritmo, te das cuenta por cómo está con la pelota. Él lo que necesita es estar bien físicamente porque lo demás lo tiene incorporado", señaló Gerardo Martino.

El Tata sabe que la experiencia de 'HH' es fundamental para llevar a cabo su sistema de juego, incluso lo ha utilizado como contención, lo que confirma la confianza del estratega argentino.

Es por ello que, con Edson Álvarez y Héctor Herrera como titulares ante Polonia, la Selección Mexicana está en busca de un tercer mediocampista y los nombres en la lista ilusionan al cuerpo técnico.

Andrés Guardado, con más de 500 partidos en Europa, está en busca de su quinto Mundial y el Tata sabe que su liderazgo es fundamental, al tiempo en que la dinámica y juventud de Carlos Rodríguez y Luis Chávez llaman su atención .

La Selección Mexicana enfrentará a Suecia el próximo 16 de noviembre, y el cuerpo técnico podría fijar un mediocampo estelar antes del arranque de la Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAJO GONZÁLEZ NARRARÁ LA COPA DEL MUNDO DE QATAR 2022 PARA W DEPORTES