Adrián Chávez: Guillermo Ochoa puede llegar sin problemas al Mundial del 2026

Para Adrián Chávez, hay Guillermo Ochoa para rato, pues el histórico guardameta cree que Memo con sus 36 años todavía tiene la calidad y la condición física necesaria para seguir jugando en Primera División, e incluso para poder llegar en plenitud al Mundial del 2026.

“Tiene 36 años, le restan todavía los años que él quisiera jugar y a un muy buen nivel, te puedo asegurar y espero que pudiera alcanzar el otro Mundial (2026) porque tendría 40 años, estaría en plenitud, prácticamente. El arquero entre más grande es, más experiencia tiene y mejor te puede ayudar en la parte defensiva”, declaró Chávez para este medio.

“Me da risa cuando empiezan a decir que ya va en decadencia, que ya tienen que cambiar de portero en el América”, agregó.

Pese a que cree que físicamente, Ochoa esta al cien para poder alargar su carrera, Chávez dijo que esto dependerá de cómo se encuentre él mentalmente, pues esto es un factor importante a tomar en cuenta para los futbolistas cuando deciden colgar los botines.

“Si él quisiera podría alargar cuatro, seis o no sé cuántos años más. Mientras él, mentalmente no se canse como me pasó a mí. El día que me llegó el cansancio en la mente, por más que tú quieras, ya el futbol ya no es tu pasión, el futbol ya no es tu trabajo, ya no quieres entrenar, ya no quieres concentrarte, ya no quieres viajar y ahí es cuando uno decide retirarse”, mencionó.

“Ojalá Memo perdure más tiempo porque creo que se necesita, porque creo que los porteros jóvenes que ahorita están comenzando y están empezando a trabajar bien, si les veo todavía muchas deficiencias y mucho trabajo para poder tomar esa batuta, con todo respeto para los demás chicos que están ahorita empezando, todavía les falta mucho por delante”, finalizó.

