Aguirre sobre exclusión a Henry Martín del Tri: "Una pena, pero esto es Selección Mexicana"

La Selección Mexicana tiene la gran oportunidad de levantar su primer título de Concacaf Nations League, pero primero deberá superar a un rival que viene en crecimiento, Panamá.

Una de las grandes controversias previo al Final Four del torneo, fue la exclusión de Henry Martín, uno de los goleadores de América, de la convocatoria de Javier Aguirre.

¿Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Henry Martín?

Para fortuna del 'Vasco', actualmente México tiene grandes talentos en la delantera, por ello la competencia es dura. Para esta convocatoria, Aguirre confió en Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes militan en el futbol europeo, pero más allá de que se trate de una preferencia por las ligas en las que juega, Aguirre reveló que no llamó al artillero azulcrema por otra situación.

"En Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry, es una pena, pero es la Selección Nacional.

En un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pi*che año, pero aquí no, no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry, porque es un cuate que me ha sorprendido gratamente por su competitividad, como ha crecido como persona, como jugador, espectacular, la capitanía, el tricampeonato lo han hecho un potente delantero centro de exportación, puede jugar en España mañana”, dijo Aguirre para TUDN.

Henry Martín aún está considerado por Javier Aguirre

Pero no todo son malas noticias para Henry Martín, pues Javier Aguirre aún lo tiene como opción para futuras convocatorias. “Es una bendición que tengas seis a que tengas uno y rezando para que no se te lesione, ya es chamba mía y de los colaboradores armar la mejor manera posible de juego pidiéndoles paciencia a los que no inicien”, agregó.

