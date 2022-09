Alexis Vega y su ilusión por ir al Mundial: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

De cara al Mundial de Qatar 2022, Alexis Vega confesó que se siente en su mejor momento de su carrera. Además de que lamentó que algunos de los elementos de la Selección Mexicana estén pasando por constantes lesiones.

"Me encuentro en el mejor momento de mi carrera, donde he encontrado mayor madurez, donde he encontrado más constancia en cada partido, sin duda esto es gracias a mis compañeros que aportan su granito de arena en cada partido", destacó el futbolista del Guadalajara.

En esta última etapa de preparación para el Mundial, Vega lamenta que varios de sus compañeros estén pasando constantemente por lesiones, sobre todo la de Jesús Corona: "Es una pena ver a mis compañeros estar lesión tras lesión. El Tecatito es importantísimo para nosotros, para mí es el mejor jugador mexicano, nos pega bastante porque es un jugador que en cualquier momento nos puede cambiar un partido, no se diga de Raúl, después de su lesión ha trabajado bastante para regresar lo mejor de su lesión, por ahí tambien el Chuky ha pasado por varias lesiones".

Finalmente Alexis Vega reveló que es conciente que queda poco para conocer la lista de México para el Mundial, sin embargo el ahora piensa en el Clásico Nació y de ahí llegar lo mejor a la concentración: "Falta muy poco para ver una lista para una Copa del Mundo, pero ahorita estoy pensando en América, después del partido ya veremos que pasa. Mañana es un partido en el que cualquier jugador quisiera resaltar y ser referente. Estoy seguro que junto a mis compañeros haremos lo posible para sacar el resultado y después irnos a selección".

