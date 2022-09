Raúl Jiménez: Destacó buen momento de Santiago Giménez y Henry Martín

El bueno momento de Santiago Giménez en Europa no ha pasado desapercibido para Raúl Jiménez, quien lejos de preocuparse porque le puedan quitar su lugar como delantero titular de la Selección Mexicana, se alegra por el ‘Bebote’.

“Santi que lo he visto varias veces en las convocatorias de la Selección, estaba viendo el resultado (del Feyenoord), iba ganando su equipo y ya había hecho gol otra vez en la Europa League, está jugando increíble, tiene un gol cada 30 minutos. Muy contento de que haya salido a probar suerte y le esté yendo así.

“A mí qué me puede provocar… solamente alegría de que es mexicano, de que está ya en el radar de los equipos, de que está haciendo las cosas bien y presionando, eso me ayuda a mí también para hacer mi trabajo y sabiendo que estamos en buenas manos, cualquier cosa que pase y que no pueda estar, saber que ahí hay jugadores que lo pueden hacer igual o mejor que uno” sentenció el Lobo mexicano en entrevista para TUDN

Además del ‘Chaquito’, Henry Martín también esta viviendo un gran momento en el América, al ser una pieza fundamental para el Tano Ortiz, algo que destaca Raúl, quien se alegra de que el yucateco este peleando por el título de goleo.

“Qué bueno que se vean jugadores mexicanos que están peleando por el título de, lo está haciendo muy bien, está haciendo goles, es importante que aparezcan goleadores en lo más alto de la tabla de goleadores del futbol mexicano”, finalizó.

