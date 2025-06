Árbitro de Sudáfrica 2010 sobre gol de Argentina a México en fuera de lugar: "Estaban hechos mie..."

Han pasado más de 15 años desde aquel México – Argentina en Sudáfrica 2010 y la polémica continua en torno a dicho partido, pues a pesar de que la Albiceleste le pasó por encima al Tri, el gol en fuera de juego de Carlos Tévez es uno de los errores arbitrales más grandes en la historia de los mundiales y sigue siendo tema de conversación.

En entrevista para el podcast ‘Alta suciedad’, el ex silbante argentino Héctor Baldassi, reveló lo que se vivió dentro del gremio arbitral aquella noche mundialista y reveló que el error fue tan grande y flagrante, que todos los silbantes de la Copa del Mundo sintieron culpa de lo sucedido.

“Ese día (del México vs Argentina), estábamos hechos mierda todos en el arbitraje, todos en la concentración estábamos hechos mierda porque lo sentíamos como propio nosotros”

La jugada que dio inicio al VAR

Pese a no haber sido colegiado en ese partido, Baldassi también confirmó que el árbitro central de aquel partido, Roberto Rosetti, sí se dio cuenta de su gran error debido a que la repetición lo evidenció en las pantallas del estadio, sin embargo, en ese momento no estaba reglamentado el uso de la tecnología y no podía revertir su decisión pese al evidente fuera de juego.

Recientemente, Mateu Lahoz, ex árbitro español, reveló que esa polémica jugada es una de las razones por las que la FIFA decidió iniciar con el proyecto del VAR, una herramienta que hoy en día es indispensable en torneos de talla internacional.

