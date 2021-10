Carlo Costly: 'México sigue siendo grande donde juegue'

La exhibición de Canadá en el Estadio Azteca es una muestra de que las distancias se ha acortado en la CONCACAF, y para Carlo Costly, ex seleccionado catracho, los rivales del Tricolor ya no tienen miedo de pararse en el Coloso de Santa Úrsula, así como la selección hondureña no lo tuvo para vencer a México en 2013 rumbo al mundial de Brasil.

“México sigue siendo grande donde juegue, en el Azteca también, pero hay selecciones que han crecido y van a jugarle sin miedo en su casa, se vio contra Canadá , y esa es la idea que tiene que mostrar Honduras este domingo. Nadie da un peso por nosotros, pero cuando juegas con México es diferente , es motivante y tienen que demostrar de qué estamos los hondureños”, dijo en entrevista con RÈCORD.

El autor del gol con el que Honduras consiguió su aztecazo, señaló que no hay nada más gratificante que vencer a México en una eliminatoria.

“Esa rivalidad siempre ha existido, México siempre nos tenían de hijos en México, nos ganaba fácilmente, pero cuando vienen acá siempre les cuesta y por ahí la gente no olvida eso. Ganarle a México es muy bonito y en el Azteca es increíble, es algo que sueñas de chiquitito y a mi, me encantó ganarles en el Azteca”, comentó.

Cabe destacar que el historial entre México y Honduras está cada vez más cerrado en eliminatorias, pues los catrachos han vencido en cuatro ocasiones al Tricolor, mientras que México se ha quedado con cinco triunfos y han firmado un solo empate.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDDIE HERNÁNDEZ: 'TENEMOS LA POSIBILIDAD DE SACAR MÁS QUE UN EMPATE DE MÉXICO'

Por ello, el ex artillero aseguró que para Honduras no hay victoria más gratificante que ante México.

“Es mas gratificante ganarle a México que a Estados Unidos. Podrás perder con todas, pero si le ganas a México la gente está más contenta, no se olvida y en esta recta final para poder clasificar tienes que adoptar a ganarle a un gigante del área y así los equipos restantes te ven con otros ojos“, finalizó.