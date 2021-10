Selección Mexicana: Tata Martino niega que el Azteca haya perdido peso

Luego del partido que ofreció Canadá en la cancha del Estadio Azteca, se ha puesto en duda el peso y la jerarquía del del Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, para Gerardo Martino, el tricolor no ha perdido fuerza como local y pretende dejarlo de manifiesto mañana ante Honduras.

“Tampoco me consta que haya dejado de serlo, entiendo que el otro día jugamos un partido de igual a igual, que Canadá nos superó en el primer tiempo, que fuimos mejores en el segundo tiempo, que no encontramos nuestra mejor versión futbolística, pero no quiere decir que nos dejemos de hacer fuertes de local, nuestra aspiración es que esto no suceda”, señaló el ‘Tata’.

En ese sentido, el timonel de la Selección Mexicana reafirmó su idea futbolística de imponer condiciones y proponer los partidos, a pesar de que contra Canadá hubo lapsos del partido donde el equipo mexicano se vio atrás de medio campo.

“Nosotros nunca preparamos un partido tratando de cederle la iniciativa a un rival. Mañana intentaremos ser los que propongamos el juego y rumbo del partido. hay un rival enfrente que juega que tiene sus fortalezas y como pasó con Canadá, es un equipo que nos hizo retroceder”, mencionó.

No obstante, el ‘Tata’ Martino sabe que los rivales están atentos a las presentaciones del tricolor, por lo que será importante mandar un mensaje de jerarquía para el resto de la eliminatoria.

“Todos los mensajes negativos que pueda dar el equipo en momentos tan determinantes de una temporada son contraproducentes. Necesitamos que los mensajes que manda el equipo sean de mayor complejidad y no aliente al rival a jugar de igual a igual, sobre todo cuando jugamos de local”, finalizó.

