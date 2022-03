Carlos Costly sobre el Tri: Dejar fuera a México del Mundial sería lindo para todo hondureño'

La Selección Mexicana se juega prácticamente el boleto a Qatar 2022 ante Honduras que ya esta eliminada del Mundial. Sin embargo, el ex goleador, Carlos Costly, aseguró que estropearle la eliminatoria al tricolor causaría alegría en el pueblo hondureño.

“Si me preguntas ¿Carlo, quieres jugar?, yo con todas las ganas, son partidos importantes que ya he jugado que he ganado y mañana será importante. Dejar fuera a México sería lindo para todo hondureño por la rivalidad que hay y porque es un partido lindo para ganarlo”, señaló en exclusiva para RÉCORD.

Aunque no hay nada personal de promedio, Costly reconoció que jugar ante el tricolor conlleva a una motivación especia, además de que existe una rivalidad entre ambas selecciones después de aquel triunfo catracho en el Estadio Azteca, donde el propio Costly sepultó al Tri.

“Uno se siente inspirado en estos partidos y ganarle a México te da motivación, de ganarle a un gran rival que no anda en su mejor momento y si se les gana será complicado para ellos porque Costa Rica viene empujando “, apuntó.

