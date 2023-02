Carlos Rodríguez tras la eliminación del Tri en Qatar: "Uno acaba triste, con frustración"

México quedó eliminado en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, el conjunto dirigido por Gerardo Martino empató ante Polonia, perdió ante Argentina y venció a Arabia Saudita, resultados que no fueron suficientes para seguir avanzando.

Casi dos meses después de la eliminación Carlos Rodríguez, jugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul y jugador clave en el proceso del entrenador argentino, habló para MARCA Claro sobre lo que fue quedar en la Fase de Grupos del Mundial.

Rodríguez aseguró que si hubo cierta molestia con el entrenador sudamericano y que también la frustración y el enojo de los jugadores fue algo que no pudieron evitar luego de no poder conseguir los goles que necesitaban ante Arabia Saudita.

"Teníamos una gran ilusión en el grupo en #Qatar2022, hubo tristeza" ‼️EXCLUSIVA con Charly Rodríguez, jugador de @CruzAzul, en #MARCAClaroMVS

"Uno acaba triste, con frustración, teníamos una gran ilusión en el grupo de lo que podíamos llegar hacer y no cumplimos con esa expectativa que teníamos. Ahí te estás enfrentando a los mejores y notas ese nivel de competición que, como muchos dicen, tienes en las mejores ligas y se nota cuando entras y juegas ese tipo de partidos. Eso, tristeza, pero no queda más, eso ya pasó y no queda más que aprender de todo eso", confesó para MARCA Claro.

El jugador de la Máquina Celeste sabe que su futuro depende de sus actuaciones con el equipo mexicano, mismas que continuarán este sábado cuando el conjunto capitalino reciba en el Estadio Azteca a los Tigres de la UANL.

