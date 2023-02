Diego Cocca confirma pláticas con Ares de Parga y Jaime Ordiales por el Tri

A través de una conferencia de prensa de Tigres previo al partido contra Cruz Azul de la Jornada 5 de la Liga MX, el tema principal fue Diego Cocca, en donde confirmó que se reunió con Rodrigo Ares de Parga, titular de Selecciones Nacionales y confirmó que no se ilusiona con el puesto de DT para la Selección Mexicana.

"Estoy con los pies sobre la tierra pensando en mañana, en que Tigres gane mañana y sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, pregúnteselo a la gente de la selección qué es lo que piensa hacer, para mi fue un entrevista, que sé han entrevistado a muchos técnicos", fue la respuesta del timotel universitario al ser cuestionado sobre la plática que tuvo con Ares de Parga.

"Hablé con Rodrigo (Ares de Parga), con Jaime (Ordiales), una charla de futbol, tuvimos como 2 horas hablando, qué pensaba de varias cosas, simplemente mi visión y nada; estoy metido en el partido del sábado, que necesitamos estar en los primeros puestos".

"Quiero dejar las cosas claras: no me imagino, no me ilusiono, estoy acá, pensando en mañana, en que Tigres gane mañana, que sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, Para mí fue una entrevista, así que me causó una buena impresión, fue muy amena y cordial".

