Guillermo Almada, el ideal para la Selección Mexicana; explica Omar Campos

Cada vez falta menos tiempo para que se conozca al que será Director Técnico de la Selección Nacional y se sabe que uno de los candidatos es el vigente campeón, Guillermo Alamada, que antes de llegar a las filas de los Tuzos pasó por Santos donde dejó un subcampeonato y el debut de jóvenes como el caso de Omar Campos, quien hoy aseguró que el estratega uruguayo en el banquillo del Tri sería una decisión positiva.

“La verdad es un gran entrenador, me tocó aquí en Santos, él fue quien me dio la confianza, el que me debutó, el que estuvo ahí para que mi sueño se cumpliera y la verdad es que es un gran entrenador, me gusta mucho la forma en la que entrena y sí estaría muy padre que le dieran la Selección, es muy bueno”, comentó en entrevista con RÉCORD.

Y precisamente en ese nuevo proceso de cara al Mundial 2026, donde seremos locales, Campos aseguró que sería un sueño poder aparecer en las convocatorias y vestir la camiseta nacional.

“Mi sueño es jugar en un Mundial y que más quisiera aquí en México, en nuestro país y voy a estar trabajando de la mejor manera para que me lleguen las convocatorias para poder estar en la Selección, nunca bajar los brazos y estar trabajando al máximo cada día”, reconoció.

Respecto a los cambios que se vienen en este proceso en el futbol mexicano, uno de ellos eliminando el Repechaje, el joven resaltó que mientras las modificaciones anunciadas beneficien los equipos se tendrán que adaptar: “Si es para el bien del futbol mexicano, pues adelante, los directivos son los que deciden y a nosotros nos toca trabajar y hacerlo de la mejor manera”.

PERFIL

Nombre: Omar Antonio Campos Chagoya

Fecha de nacimiento: 20-Julio-2002

Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Estatura: 1.74

Peso: 62 kg

Trayectoria: Santos Laguna

JJ: 60

JT: 56

Mins: 4,766

G: 3