Gonzalo Pineda quiere a un técnico mexicano en el Tri; Su favorito es Ignacio Ambriz

La elección del posible entrenador de la Selección Mexicana sigue dando de que hablar y ajora fue Gonzalo Pineda quien dio su opinión y expresó su deseo porque sea un mexicano quien llegue al banquillo del Tri

“Me parece que el técnico debe trabajar muy bien en cancha, porque no va a tener mucho tiempo, probablemente no tenga el material necesario y el cambio generacional no sé qué tanto se está trabajando, entonces tiene que estar dispuesto a trabajar con jóvenes.

Si es mexicano mejor, porque sí hay más identidad, si hay más arraigo, pero tampoco estoy cerrado al extranjero”, señaló el Gonzo en entrevista con ESPN

Es por eso que señaló que Ignacio Ambriz es su favorito pues considera que está en plenitud de su carrera. Aunque Nachito se descartó hace unos días y todo parece indicar que es Miguel Herrera quien lleva mano de los técnicos mexicanos para llegar al Tri.

“Que ya tiene mucha experiencia creo que tiene también un bagaje como auxiliar en el proceso con Javier Aguirre, tiene un largo periodo en Europa. O sea es un técnico que está muy bien preparado, con mucha experiencia y creo que está en su plenitud”, señaló Pineda

