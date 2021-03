Carlos Vela: 'Nadie me ha dicho que esté interesado en que vaya a Juegos Olímpicos'

El Tri Sub 23 inició su participación en el Preolímpico y los cuestionamientos sobre los refuerzos para Tokio 2020 en caso de la calificación llegan junto al primer triunfo verde ante República Dominicana.

Carlos Vela, uno de los vinculados como posible refuerzo para la Selección, confesó no haber tenido acercamientos por parte de alguna autoridad tricolor, y aunque no aseguró algún interés de su parte, tampoco descartó asistir a la competición internacional.

"Contestar a ese cuestionamiento no tiene sentido. No he tenido ningún acercamiento, nadie me ha preguntado o nadie me ha dicho que esté interesado en que vaya(a Juegos Olímpicos). Decir si voy o no no va a ningún lado en este momento", indicó el delantero de LAFC en entrevista con ESPN.

México Sub 23 consiguió su primer triunfo en el Preolímpico de Guadalajara tras derrotar a República Dominicana por 4-1 con triplete de Sebastián Córdova y un gol más de Carlos Rodríguez.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TATA MARTINO: 'NO PUEDO GASTAR TIEMPO EN FUNES MORI SI LEGALMENTE NO PUEDE JUGAR CON MÉXICO'