César Luis Menotti y la época en que ‘mato’ a los Ratones Verdes, en palabras de Emilio Maurer

Emilio Maurer se escucha golpeado. Ya sabe para qué es la llamada. Se adelanta. “Estoy muy triste. Se fue un amigo”, resume sobre el fallecimiento del filósofo argentino del futbol César Luis Menotti.

Se le llenan la cabeza de recuerdos de varias anécdotas. De aquél rompimiento que hizo junto a su amigo Francisco Ibarra (QEPD) cuando desafiaron a uno de los sistema más poderosos inmiscuidos en el futbol: Televisa.

Entonces —cuenta el directivo— decidieron hacer un cambio. Buscaron agitar un futbol que no se quitaba el lacerante mote de ‘Ratones Verdes’ y él fue quien se comunicó hasta Argentina para hablar con el ‘Flaco’.

Maurer, a quien después el ‘sistema’ le dio el ‘caballazo’ para sacarlo de la jugada y no metiera sus manos en el futbol, asegura que a Menotti le atrajo el futbol mexicano por la calidad individual. “Era un enamorado del futbol mexicano”, afirma.

Luego el empresario hace una pausa reflexiva. “Él le quitó el mote de 'Ratoncitos Verdes' a la Selección. Le sumó la mentalidad que en aquél entonces no se tenía”, subraya Maurer a la vez que señala que el contrato con César Luis lo arregló en 10 minutos en restaurante en Miami. ¿Cuánto pagó? No lo recuerda. Sólo trae a su memoria que quería eso sí una casa lujosa, pero seguro -repone- pago alto, porque era un técnico muy cotizado que incluso abrió las puertas del Tri en el mundo porque varios países voltearon a México para buscar un partido con México, no por su calidad, sino porque lo dirigía un grande como Menotti.

“Del jugador mexicano te puedo decir que hablaba de su calidad, pero decía que los futbolistas no crecían en sus posiciones naturales. Jugaban donde sea. Recuerdo que me comentó que el único jugador natural en su posición fue Miguel España. Hablaba muy bien de él. Después los jugadores elogiaban cómo se dirigía con ellos. Con esa filosofía futbolística que siempre lo caracterizó”.

Sin quien esto escribe puede sustentar que México sufrió cambios, pero el más importante la personalidad que adquirió dentro del campo de juego. “Sin duda, aunque no les guste hizo una revolución, pero lamentablemente se acabó cuando en una gira por Alemania directivos me dieron el ‘caballazo’ a mí y a Ibarra y nos sacaron de Federación. Fue el comienzo del fin porque Menotti no quiso dialogar con los nuevos dirigentes” rememora. Esos directivos que el depuso regresaron a ponerle manos nuevamente al futbol mexicano.

“Busqué convencerlo de que siguiera con ellos y fue muy difícil. Lo hizo un tiempo, pero lamentablemente un día me habló y dijo que se iba porque no aguantaba imposiciones. así fue. Se fue para no volver dejando un rastro inolvidable en nuestro futbol”, recuerda con nostalgia.

Maurer asevera que tuvo un encuentro con él hace tiempo en Guadalajara y le agradece su Don de gente porque era un Campeón del Mundo y me habló siempre como un amigo para darme consejos que nunca olvidará.

Menotti asesoró a Maurer cuando Puebla militaba en el Ascenso. Luego llego a Tecos como su último paso en México. “Hoy he sentido un vació muy grande. Descanse en paz un gran maestro. Adiós amigo. Dios te bendiga”, se despidió Maurer en medio del dolor.

