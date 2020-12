Chapo Montes: 'Mis hijos me piden que vuelva a la Selección Mexicana'

Luis Montes, capitán del Campeón de la Liga MX, aseguró que sus hijos le han pedido que vuleva a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, por lo que no descarta acudir a un llamado de Gerardo Martino.

"Mis hijos me han dicho: 'Papá, te queremos ver ahí otra vez', yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que la he pensado mucho y no lo descarto", declaró Montes en entrevista para ESPN.

El Chapo volvió a recalcar que no ha recibido las oportunidades que él hubiera querido con el Tricolor, pero que sigue abierto a un futuro llamado.

"Yo nunca digo que no. Hay situaciones que a lo mejor uno nunca lo puede manejar. Como lo dije en algún momento, desgraciadamente, cuando yo iba no se me daba la oportunidad. Yo no pedía jugar de titular, ni mucho menos. Solo pedía que se me diera una oportunidad para pelear por un puesto", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO NAVARRO: 'YO HAGO MI TRABAJO PARA LLEGAR A LA SELECCIÓN MEXICANA'