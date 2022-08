Charlyn Corral: 'Puede ser que sea una jugadora incomoda en el Tri Femenil'

Charlyn Corral sigue sin comprender porqué no es considerada por la Selección Mexicana Femenil. Y aunque reconoció que en momentos pudo ser 'incomoda' dentro del Tri por manifestarse en algunas situaciones, sigue sin saber porqué pese a su desempeño con Pachuca, no la convocan.

"Puede ser que sea una jugadora incomoda, eso si, con mis compañeras no, pero a lo mejor algo no les gusta.

"Sí tengo carácter y no me he quedado callada cuando veo injusticias, es cierto, no voy a decir que no he hecho nada, no he hecho nada, pero hay cosas que no han visto bien, pero yo no he tenido problemas con nadie, ni con el cuerpo técnico ni compañeras, no hubo acercamiento cuando me rompí la rodilla, hay cosas que no me he explicado y ahora que no se consiguió el objetivo creo que hay que empezar de cero, que se limpie todo y se empiece a trabajar bien", dijo.

Asimismo, la goleadora de las Tuzas, destacó que desde que regresó a México su única intención ha sido ser protagonista con Pachuca.

"No me deja de sorprender, al final trabajo día día y lo más importante desde que llegué a México es ayudar a mi club y el trabajo de Charlyn y mi club ahí están.

"Ya del otro tema estoy igual que ustedes y quisiera entender las razones por las que soy ignorada por las que mi trabajo es como que no existen muchas jugadoras me respetan por lo que he hecho y sigo haciendo, simplemente en Selección no es así y me gustaría que dijeran la razón para que si puedo hacer algo, hacerlo", indicó.

