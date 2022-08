América: Tres dudas en la alineación para el duelo contra Tigres

América vuelve este lunes a la actividad luego de recibir dos días de descanso tras la victoria del pasado viernes en Mazatlán y pensando ya en el compromiso ante Tigres de la UANL, correspondiente a la Jornada 12 a celebrarse el próximo sábado en el Estadio Azteca.

Al interior del conjunto de Coapa existe optimismo de poder recuperar al cien a Néstor Araujo, quien por precaución debido a una lesión muscular ha estado fuera de actividad en los últimos encuentros de las Águilas, ante Querétaro y Mazatlán, pues tendrán una semana larga para poder tener en forma al central, el cual espera volver a jugar ante los de San Nicolás de los Garza.

Henry Martín sigue siendo la gran incógnita de los azulcremas para el enfrentamiento ante los Felinos, pues, aunque las molestias musculares que presentó el pasado viernes no son de gravedad, en el seno americanista prefieren no arriesgarlo con el fin de evitar una lesión mayor, motivo por el cuál no podrá reportar con la Selección Mexicana para afrontar el compromiso ante Paraguay del miércoles.

Por su parte, Richard Sánchez, quien salió de cambio contra el conjunto cañonero también por un tema muscular; sin embargo, el panorama del paraguayo luce más alentador luego de que se confirmó que su padecimiento tampoco es de cuidado, por lo que todo apunta a que, podrá estar con su selección para el partido contra el TRI. Y, por ende, se espera que también pueda aparecer en la convocatoria de la escuadra americanista para el partido contra los universitarios.

América continúa con paso perfecto en la Liga Mx, y tras el duelo ante el Mazatlán alcanzó la cima de la competencia, por lo que ante los Tigres de Miguel Herrera esperan seguir ampliando su dominio en busca de cerrar de buena manera la Fase Regular y llegar encarrilados en la Liguilla para contender por el título.

