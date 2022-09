Chepo de la Torre sobre Tata Martino: "Si es extranjero tiene que hacer la diferencia"

José Manuel de la Torre se unió a los exentrenadores nacionales en criticar la decisión de la Federación Mexicana de Futbol en contratar un seleccionador extranjero para el Tri, como es el caso de Gerardo Martino.

"Sería lo ideal, es difícil porque en la opinión popular no nos gusta que haya un técnico extranjero, yo te lo digo sinceramente, en México hay extremadamente buenos técnicos que no se consideran y se minimiza demasiado al mexicano.

Con todo respeto para todos los extranjeros, en México somos muy buenos, sí hay muchas circunstancias alrededor, pero si es extranjero tiene que hacer la diferencia, y si no hace la diferencia se va a criticar y se le va a exigir que sea mejor, y si no, es parte de la crítica, y si no aguanta, que se vaya. Así de fácil, no nomás para el extranjero, también para el mexicano", expresó el Chepo en entrevista para TUDN.

Si alguien sabe de la presión de la afición es el Chepo, pues después de no conseguir los resultado en le Hexagonal Final rumbo a 2014, fue despedido, es por eso que opinó sobre el momento que vive el Tata, en donde la afición no lo quiere.

"Cuando no se habla bien es porque tampoco los resultados no te han acompañado, no es fácil poderlo hacer, pero lo bueno no vende. Si no se habla de una cosa, de otra, de controversias, es lo que hace polémica a pesar de que muchas veces no se tenga razón, pero es así.

A veces escuchamos cosas que hablan de todo menos de futbol, pero es lo que vende. En lo futbolístico hay muy poco análisis. Hay tiempo, sí hay tiempo. No es tan fácil, pero hay que soportarlo todo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: CHICHARITO Y VELA DESEAN QUE MÉXICO LLEGUE A LA FINAL DEL MUNDIAL