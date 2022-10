Chicharito tiene ya un par de años sin representar al Tricolor; sin embargo, el delantero de LA Galaxy no baja los brazos en su anhelo por volver a la Selección Nacional y asegura que mientras siga demostrando en el campo que puede ser llamado, él se seguirá considerando seleccionable para el combinado azteca.

“Sigo elegible. Cuando yo vea que ya no quiera estar en la selección o decida dar un paso al costado porque creo que ya no puedo ayudar, yo me voy a retirar de la selección.

“No lo he hecho porque sigo elegible, haciéndolo como gente como tú, mi abuelo o mi padre siempre me enseñaron, que dentro del terreno de juego tenemos que demostrar que merecemos estar en la Selección Mexicana”, indicó Javier Hernández en charla con Hugo Sánchez para su programa de entrevistas en ESPN.

“Uno siempre está dispuesto para ser tomado en cuenta, pero hay que rendir cada fin de semana en la cancha y poder sobresalir para ser uno de los mejores jugadores mexicanos”, apuntó CH14, quien no entró en la convocatoria preliminar para Qatar 2022, por lo que se perderá su primer Mundial desde Sudáfrica 2010.

