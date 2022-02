Chicharito Hernández: 'Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado'

El nombre de Javier 'Chicharito' Hernández está en la órbita de la Selección Mexicana cada Fecha FIFA, y ahora el delantero mexicano mencionó que sigue deseando jugar con México, sino ya hubiera anunciado su retiro del Tri.

"Como siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador de futbol lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre; si quieres ser jugador de la Selección tienes que sobresalir en tu equipo y de toda la gente de tu país para poder ser llamado y considerado y al final de cuentas es lo que está en mi mente", mencionó el atacante del LA Galaxy para TUDN.

Chicharito también mencionó que como mexicano y como aficionado, siempre desea el bien de la Selección Mexicana pensando en la clasificación al Mundial y un buen papel dentro del certamen.

"Y también como aficionado deseándole lo mejor de todo corazón, que califiquen al Mundial y lo hablo como si no estuviera porque no he estado en unos años, pero que califiquen y que lleguen al quinto partido", comentó Hernández.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAS MEJORES OFERTAS DE FIN DE SEMANA DE VIDEOJUEGOS