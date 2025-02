'Chino' Huerta sobre primer encuentro con Javier Aguirre: "Después le pedí disculpas"

El futbolista mexicano, César Huerta vive un buen momento en su carrera, pues recientemente cumplió un sueño al llegar al futbol de Europa luego de que el equipo de Bélgica, Anderlecht lo fichara. Además, se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana, ahora comandada por Javier Aguirre, quien hace una semanas reveló que tuvo un prejuicio sobre el 'Chino'.

IMAGO7

Huerta pidió disculpas a Aguirre

En entrevista con TUDN, Huerta reaccionó a los comentarios que en su momento hizo Aguirre sobre él, los cuales vinieron de una anécdota en la cual el 'Vasco' revela que el 'Chino' no era de su agrado, hasta un partido en el que coincidieron e intercambiaron insultos.

"Contento, después de eso obviamente le pedí disculpas y todo, quedó todo bien. Pero sí me pone feliz y tranquilo pero no satisfecho el saber que estoy haciendo las cosas bien y que estoy en el camino correcto. Todo lo que me estoy ganando es dentro de la cancha", dijo Huerta para TUDN.

IMAGO7

El crecimiento del 'Chino'

Huerta logró destacar en su paso por Pumas, donde se convirtió en una de las grandes figuras gracias a su conexión con los aficionados. En 87 partidos con el cuadro auriazul logró convertir 20 anotaciones y servir 15 asistencias.

Ahora, con Anderlecht, el mexicano continúa en el proceso de adaptación y poco a poco se gana la confianza del cuerpo técnico y de la afición. En nueve encuentros suma una anotación y dos asistencias.

También te puede interesar: ¿Vuelve al Tri? Javier Aguirre le lanzó mensaje a Carlos Vela

IMAGO7