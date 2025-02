Selección Mexicana no ha contactado a Richard Ledezma para cambiar de federación

El futbolista mexicoamericano del PSV, Richard Ledezma, no ha sido considerado por la Selección de Estados Unidos en la prelista para la Final Four, y hasta el momento, no ha existido un contacto oficial por parte de la Selección Mexicana para discutir un posible cambio de federación.

FMF no se ha acercado a Ledezma

RÉCORD pudo saber que el mediocampista no ha recibido acercamientos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para explorar su opción de representar a México, aunque su situación sigue siendo una de las más comentadas.

Hace unas semanas, Ledezma ofreció una entrevista para TNT en la que reveló que había hablado con Hirving Lozano, quien le sugirió que considerara jugar para México.

“Me dice que juegue para México, pero no sé todavía. Gracias a Dios voy a agarrar el pasaporte mexicano y ahí vamos a ver”, comentó el futbolista.

Compromiso con Selección Mexicana

En caso de que el jugador decida finalmente representar a México, tendría que iniciar un proceso formal ante la FIFA para cambiar de federación, lo que implicaría comprometerse con la Selección Mexicana por el resto de su carrera profesional.

