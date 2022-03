Chucky Lozano: 'Es difícil retomar un nivel y un ritmo de futbol por lesiones'

Jugar en la intensidad de Concacaf no ha sido sencillo para Hirving Lozano, quien habló de las dificultades y las distintas lesiones que ha tenido que superar debido a la rudeza de sus adversarios.

“Ha sido difícil, esas lesiones me quitan ritmo en mi equipo y en la Selección, este año he tenido la mala fortuna de que esas lesiones me quitan hasta un mes y medio y es difícil retomar un nivel y un ritmo de futbol, pero así ha pasado y tengo que seguir adelante para estar de la mejor manera “

Las últimas dos lesiones de gravedad que ha sufrido Lozano con el Tri han sucedido en competencias distintas, estas ocurrieron en la Copa Oro contra Trinidad y Tobago que lo obligó a abandonar el torneo cuando el atacante fue derribado en el área y el arquero rival le pegó con la rodilla en una mala salida.

La más reciente sucedió en el partido de eliminatorias ante Panamá, cuando Chucky sufrió un empujón por la espalda, acción que le provocó una luxación en el hombro. En ambos partidos han trasladado al mexicano al hospital.

Previo a la Fecha FIFA de este mes, el propio jugador del Napoli reveló que dudó en venir a la convocatoria, y es que Lozano recién se recupera de la lesión contra los centroamericanos y empieza a recuperar la regularidad en el conjunto italiano.

