Chucky Lozano: 'Hay que tener paciencia, las Eliminatorias no son fáciles'

La derrota ante Estados Unidos puso en tela de juicio la continuidad de Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana, pero para Hirving Lozano está medida no es la adecuada y pidió paciencia, pues las Eliminatorias mundialistas de Concacaf no son sencillas.

"En México queremos cortar cabezas por todos lados, pero hay que tener paciencia, no es fácil, creen que es fácil todo, pero no. Si fuera fácil ya tuviéramos 10 Mundiales atrás y no es así, es complicado ir a jugar de visita a Panamá, Honduras, es difícil, claro que es difícil", reveló Chucky Lozano en entrevista con TUDN.

"A México siempre se le ponen un poco mejor los equipos, más vivos, hay que tener paciencia. Lo veo bien, vamos bien, hay que mejorar cosas claro que sí, como todo, pero esto nos va a hacer crecer, a hacer mucho mejores, no tenemos ningún problema, pero eso sí, hay que ponernos más listos", agregó.

Además, el futbolista del Napoli mostró su insatisfacción tras perder ante Estados Unidos y confesó que sus compañeros se sienten igual.

"Me siento muy enojado, muchos compañeros así (se sienten), pero al general, al ver los partidos ya bien, hemos hecho buenos partidos y hemos sido más fuertes que ellos, hablando futbolísticamente. En el análisis, somos mucho mejores.

"Es doloroso esto, pero hay que darle vuelta a la hoja, hemos perdido solo un partido en las Eliminatorias, vamos bien, mejorando y eso es lo más importante, sumar el mayor puntaje posible para estar allá arriba", sentenció Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: RAFA MÁRQUEZ VE A EDSON ÁLVAREZ COMO UN REFERENTE