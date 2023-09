Chucky Lozano sobre la gestión de Tata Martino en Selección Mexicana: 'No conectamos al 100'

Hirving Lozano rompió el silencio y confirmó lo que muchos consideraban un secreto a voces. Durante una entrevista en la cadena W Radio, Lozano reveló las diferencias que hubo con Gerardo Martino, durante la pasada Copa del Mundo en Qatar 2022 cuando era entrenador del Tricolor.

El Mundial de Qatar 2022 marcó un hito desafortunado para el futbol mexicano, ya que el Tricolor tuvo su peor participación en más de cuatro décadas al quedar eliminada en la Fase de Grupos. Durante esa difícil etapa, las tensiones dentro del equipo fueron evidentes, y Hirving Lozano decidió arrojar luz sobre uno de los problemas subyacentes.

"Yo siempre me entrego al 100 en Selección, la gente lo sabe y lo ha visto. En Qatar se juntaron muchas cosas, tanto el entrenador como jugadores que no estábamos conectados al 100 por ciento. Todo eso se juntó y explotó en el Mundial", declaró Lozano Baeza durante la entrevista.

Chucky Lozano, no fue el único jugador que experimentó dificultades en su relación con Gerardo Martino. Lozano insinuó que varios futbolistas compartieron sus frustraciones con el timonel argentino, quien actualmente dirige al Inter Miami en la Major League Soccer, donde entrena a estrellas como Lionel Messi.

"La verdad salí muy frustrado del Mundial de Qatar. Llevaba tanta ilusión, no metí goles, no di asistencias, pero en estadísticas creo que fui de los más importantes. Cuando regresé a México me costó mucho recuperarme de Qatar porque me dolió muchísimo, no merecíamos eso", agregó Hirving Lozano.

