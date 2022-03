Claudio Suárez: 'Herrera, Almada o Ambriz podrían suplir al Tata Martino'

Claudio Suárez, exjugador de la Selección Mexicana, habló para 'Marca Claro' sobre los temas que ha desencadenado el Tri durante la búsqueda de su boleto rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En primer lugar se mencionó la posibilidad de cambiar al actual timonel del combinado nacional Gerardo 'Tata' Martino para traer de vuelta a Miguel 'Piojo' Herrera. Suárez dijo que tanto el 'Piojo', como Almada o Ambriz podrían ser una buena opción para retomar las riendas de la selección.

"Sí, por lo que está haciendo en Tigres y lo ha demostrado con la selección cuando llegó como bombero. Ya después fue cuestionado por el tema que no estaba jugando bien en la Copa Oro y cuando se suscitó el problema con Martinoli, pero yo creo que hay técnicos capaces como para tomar la selección. Hay que analizar si tiras todo este proceso e inicar uno nuevo aunque queda poco tiempo, pero sí, yo me la jugaría con Miguel Herrera o Guillermo Almada de Pachuca, Larcamón, no sé, incluso Nacho Ambriz; tiene experiencia, está identificado con la selección, creo que cobijado con gente fuera de la cancha y auxiliares puede funcionar bien".

Suárez recomendó investigar lo que sucede dentro de la Selección Mexicana para poder saber qué acciones tomar para mejorar la escuadra, considera que el equipo no juega en conjunto y sus actuaciones demuestran que no se trabaja en lo táctico.

"Realmente hay que saber bien de fondo qué es lo que está pasando. Indudablemente, la selección no está jugando bien al futbol. Se han obtenido los resultados y muchas veces también nos tocó en mi época partidos horribles en Eliminatoria, pero finalmente, se logró el objetivo. Es complicado a quién pones con poco tiempo. Prácticamente, es utilizar a los mismos jugadores casi, casi porque así se van dando las camadas y hay que aprovechar esta camada de jugadores y hay que ver si puedes cambiar todo. Más que nada entre mentalidad y funcionamiento porque vemos un equipo partido, no lo veo que juegue en conjunto, pero no sé qué pase en el interior en el tema de que no se trabaje en lo táctico porque parece que no se trabaja en lo táctico".

Claudio aseguró que no es lo mismo disputar las Eliminatorias a estar jugando en el Mundial, ya que siempre el Tri ha sacado la casta sorprendiendo en algunos partidos y quedando a deber en otros, pero siempre dejando un buen espectáculo.

"Jugar en Eliminatoria y el Mundial es muy diferente por muchas razones. De repente te encuentras rivales que son mucho más fuertes que tú y a lo mejor el mismo jugador se motiva más, la cancha también es un factor importante. Ahora contra Honduras veíamos una cancha que no estaba en buenas condiciones, pero bueno, les afectó finalmente. Yo veía que muchos se resbalaban, entonces son muchos factores. Yo creo que cambia completamente y lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando ya estás en el Mundial se juega mejor. En las últimas actuaciones de México, por ejemplo en Rusia, el gran partido que dieron contra Alemania que le terminan ganando y hacen historia, pero pierden contra Suecia. Finalmente, hacen un buen Mundial".

