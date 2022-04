Cuauhtémoc Blanco propuso a Marcelo Bielsa para dirigir al Tri: 'Es uno de los mejores'

La continuidad de Gerardo Martino como técnico de la Selección Mexicana después del Mundial de Qatar 2022 está en duda, por cuestiones de salud del entrenador y dependiendo de cómo culmine la participación del Tricolor en la Copa del Mundo.

Ante esta incertidumbre, algunos nombres de técnicos han sonado para sustituir al argentino, uno de ellos es el de Marcelo Bielsa, que es del agrado de Cuauhtémoc Blanco exjugador y leyenda del América.

"Me encantaría que estuviera (Marcelo) Bielsa para la selección mexicana, yo siempre lo he propuesto, se me hace uno de los mejores entrenadores", reveló Blanco Bravo en entrevista con TUDN.

Blanco conoce muy bien al Loco, por su etapa como entrenador en América donde ambos coincidieron y para el ahora gobernador de Morelos el trabajo del estratega es muy bueno.

"Me tocó estar con él, sí es un poco estricto, pero a final de cuentas es un apasionado del futbol. A (Germán) Villa le daba videos, 'te voy a encargar a este jugador, velo bien por dónde va a entrar'. Es un entrenador muy preparado que a final de cuentas sí llega un poquito de fastidio porque sí son los entrenamientos muy fuertes, pero es para bien del equipo, del futbolista", señaló.

