De los Cobos: 'En El Salvador les importa más vencer al Tri que el Mundial'

Si alguien conoce a la perfección a la Selección de El Salvador, es Carlos de los Cobos, pues es un equipo al que dirigió en dos ocasiones (2006-2009 y 2018-2021) y por ello vivió carne propia

lo que para los salvadoreños significa enfrentar a México, pues para los centroamericanos es tan especial que incluso dicen que prefieren vencer al Tri que ir a una Copa del Mundo.

"No es lo mismo para El Salvador jugar por ejemplo con Costa Rica que con México, para nada. Existe una rivalidad no sé causada por qué razón y más para El Salvador que para México, siempre he platicado que tienen un dicho: 'Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos'.

"Cosa en lo que no estoy de acuerdo porque lo más importante es ir al Mundial aunque no le ganes a México; sin embargo, es lo que sienten y todos hacen su papel", dijo a RÉCORD.

Incluso, De los Cobos compartió que él como entrenador mexicano en el futbol salvadoreño fue 'despreciado' por las aficiones locales.

"Sí, sobre todo cuando llegué a El Salvador y entrené al Deportivo FAS (2005-2006), sí hubo resistencia de algunas personas que no estaban de acuerdo y cuando iba a varias sedes de

la liga, había resistencia por ser mexicano porque tienen una rival muy fuerte con México".

Y aunque reconoció que tiene mucho cariño por la 'Selecta' (como le dicen al equipo salvadoreño), Carlos de los Cobos va este día con la Selección Mexicana.

"Soy mexicano y es natural que apoye a México, pero el ariño que tengo por la 'Selecta' y su afición es muy grande, pero soy mexicano", expresó.

