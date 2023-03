Diego Cocca asegura que las formas sí importan: 'La vamos a encontrar entre todos'

El poco tiempo de trabajo que tiene con sus jugadores, no es pretexto para que la Selección Mexicana domine el estilo que desea imprimirle y descartó que se sienta satisfecho con ganar de la forma que sea. Para Diego Cocca, las formas en el Tri sí importan.

"Es que esto es como el huevo y la gallina. La forma es muy importante para que el resultado venga. Tenemos una forma para ganar. No comparto el ganar como sea, no existe el ganar como sea. Va a ser la forma de la Selección y la vamos a encontrar entre todos", afirmó el argentino.

El entrenador azteca confirmó que en su planeación no existen divisiones en el equipo y que no hay selecciones A o B.

"Acá no hay Selección A o B o C o nada. Acá es la Selección Nacional de México y cada partido es importante. No es que haya un partido más o menos importante que otro. En cada partido me están demostrando los jugadores que quieren participar en la Selección. Tenemos que dejar las cosas claras internamente. Esto es por rendimiento, tiene que haber mucha competencia interna, necesitamos que cada jugador esté en su máximo nivel", aclaró Diego Cocca.

