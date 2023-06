Después de que Diego Cocca minimizó la teoría de que hay futbolistas que desean abandonar la concentración, el propio timonel reconoció que sí hubo jugadores que le hicieron saber su molestia por la forma en que fue organizado el verano con dos torneos, especialmente con su incómoda estadía en Las Vegas.

"Me han dicho en la cara que la logística, que no les gustó y evacuarle las preguntas. Sí, está lejos la cancha de entrenamiento. La cancha no nos gustaba, entrenar es importante. Son largos los entrenamientos, sí", reveló el entrenador de la Selección Nacional.

Sin embargo, el timonel argentino es consciente que el puesto que ocupa es blanco de críticas y lo ha visto desde procesos anteriores, pero al mismo tiempo reconoce que es parte de este reto.

"Reitero, soy consciente de la silla donde estoy. Lo he visto con el Tata, con Osorio y he evidenciado las críticas que no eran ciertas ni justas. Cuando entendemos las cosas como son podemos resolverlas, como los hechos contra Estados Unidos y en corto plazo con una revancha", apuntó Diego Cocca.

