La Selección Mexicana sufrió una dolorosa derrota frente a la Selección de los Estados Unidos en las Semifinales de la Nations League. Este descalabro aumenta la hegemonía que los americanos tenien en los últimos partidos frente al conjunto nacional, aunque para Uriel Antuna este tema va más relacionado con las redes sociales y no de los resultados de los últimos partidos.

“Sinceramente, no sé de qué me dices, no veo redes sociales, tomamos con cada importancia cada partido. Es un Clásico”, sentenció el delantero mexicano para los medios de comunicación.

Los dirigidos por Diego Cocca han perdido los más recientes duelos contra su acérrimo rival de la Concacaf, ya que la última victoria que tuvieron los mexicanos fue en 2019 cuando quedaron 3-0, desde ese entonces los estadounidenses han ganado cuatro partidos y empatado dos, siendo la Final de la Copa Oro 2021 y la de Nations League de 2021 las más dolorosas, pues el título de ambos torneos estaba de por medio.

“Creo que presión siempre hay, hay que tomar el partido con la importancia que se merece. Cada partido es diferente y esperamos que mañana funcione”, finalizó el jugador del Cruz Azul.

