Sebastián Córdova: "Estamos tristes y dolidos tras la derrota ante Estados Unidos"

Ante las versiones que confirman que a la Selección Nacional le importa poco la derrota con Estados Unidos, Sebastián Córdova aseguró que todo el grupo está golpeado y dolido, pero ya piensan en darle la vuelta a la página.

"Estamos muy tristes, así como ustedes lo sienten, nosotros lo sentimos todavía más, somos los que jugamos los que sentimos lo que pasa perfectamente en el campo, estamos tristes y dolidos, no hay otra cosa más que darle vuelta a la página", explicó el futbolista nacional.

Córdova desconoce si alguno de sus compañeros tiene intenciones de abandonar la concentración y resaltó que el grupo está unido.

"No sé si sea correcto decirlo, creo que es algo interno, no sé si alguien se quiere ir, yo la verdad no tengo ni idea, pero aquí estamos bien, unidos, somos un grupo, una familia, sabemos a donde estamos caminando y lo que queremos", aclaro Sebastián Córdova.

