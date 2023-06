Haber convocado a Alexis Vega con una lesión en la rodilla fue un riesgo que Diego Cocca quiso asumir pensando en que podría recuperarlo en la semana. Sin embargo, explicó que no lo ha utilizado porque no está listo todavía y, tras el partido contra Panamá, decidirá si se queda o no en la concentración.

"Alexis es un tema que nos importa mucho. Es importante, veníamos con la duda de su lesión en la rodilla. Quisimos darle la oportunidad, se hicieron procesos, se entrenó fuerte y se inflamó. Hoy no está a la altura, no puede; valoraremos mañana para ver si está un rato para lo que viene", declaró el entrenador nacional.

Respecto a las cosas positivas que pudo valorar después de la sacudida con Estados Unidos, fue el valor que tuvo César Montes en salir a las cámaras a reconocer el error que cometió por su expulsión.

"Es bueno que (César) Montes aceptó su error publicamemte y nos lo dijo a nosotros también. Eso habla de una mentalidad positiva, madura y de un compromiso. Lo mejor de todo fue reconocer errores y aceptarlos", comentó Diego Cocca.

