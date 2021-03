Diego Lainez: 'Me visualizo en Tokio 2020'

Diego Lainez expresó su deseo por participar en los Juegos Olímpicos de Tokio antes que en la Copa Oro, pero reconoció que no tendrá problemas mientras se trate de representar a la Selección Mexicana.

“Es un tema que se debe hablar con los clubes y Selección, yo creo que se debe hablar, yo encantado donde me toque ir mientras sea con la Selección Mexicana, de visualizarse en Tokio 2020 me visualizo, ambos escenarios son mullidos, donde me toque estaré dispuesto”, declaró Lainez en entrevista para Azteca Deportes.

El jugador del Betis reconoció que tuvo un inicio de año complicado luego de tener que perderse varios partidos debido al Covid-19, pero aun así se ha ganado la confianza de su entrenador.

"El año empezó un poco complicado, no empecé a tener minutos, el técnico (Manuel Pellegrini) me ha dado la confianza, muy contento por tener la regularidad que tanto quería”, comentó.

Lainez aseguró que trata de absorber la mayor experiencia posible de sus entrenadores y destacó que mantiene una gran relación con el Tata Martino.

“Hay que ser una esponja, tengo el privilegio de ser entrenado por dos grandes técnicos como el Tata y Pellegrini, que tienen una experiencia muy alta en el futbol de alto nivel.

“Con el Tata Martino tengo una muy buena relación, siempre está ahí para darme consejos y ayudarme. Sus consejos me han servido dentro del campo, muchas cosas que en

Selección y en el Betis he aplicado, me ha ayudado a ser un jugador más maduro”, aseguró.

