Director Técnico del Atlante afirma que el Tri no necesita a Julián Quiñones

El técnico del Atlante de la Liga Expansión, Mario García, afirmó que en estos momentos el conjunto nacional no requiere la llegada del atacante colombiano del América, Julián Quiñones, de quien se ha comentado en recientes ocasiones que tiene posibilidad de portar la camiseta del Tricolor, una vez que se oficialice su trámite de naturalización.

“No es necesario, ni él, ni ningún otro, creo que, sin nacionalismos, es un tema de quien hace deporte o compite es un asunto de orgullo, además estar en una selección es motivo de orgullo, de una lucha, es el resultado de una preparación de años y es la culminación de un sueño, por lo que creo que en México existe el talento suficiente para contar hoy en día con jugadores de nivel top, es cierto que nos ha faltado preparación y metodología, eso siempre lo voy a decir. Pero más allá de todo, creo que en los jóvenes mexicanos hay talento suficiente para evitar el tema de los nacionalizados”, dijo García en entrevista para AS.

El estratega de los Potros también comentó que “si me dices vamos a nacionalizar a Mbappé, a Messi de joven, es una cosa diferente, creo que a ese nivel no hay opciones para naturalizar en México, entonces creo que el talento y la capacidad del futbolista mexicano puede igualar o superar a lo de Quiñones, con todo respeto con todo lo buen futbolista que es, sobre todo porque es alcanzable y superable esa aportación que pudiera hacer un jugador naturalizado en todos los nombres que se manejan. Repito es una opinión de alguien que ha estado 35 años en el futbol mexicano”, contó.

Al técnico de los Potros se le cuestionó sobre la idea si es más fácil trabajar con un naturalizado que con un futbolista mexicano.

Esto fue lo que respondió el técnico atlantista: "Quizá sea más fácil, sea más mercadológico, tenga más marketing, pero la realidad es que el camino largo de la disciplina y la preparación es lo que necesitamos hacer y es parte de lo que la Federación es consciente y está tratando de hacer, entonces si nos damos cuenta que dejó de sonar tanto el tema de los naturalizados con este golpe de timón que generó y solicitó el nuevo Comisionado, entonces hay que ver esa parte positiva, creo que la intención es hacer un trabajo de más fondo y evidentemente con un camino mucho más largo y sinuoso", expresó.

Asimismo, expresó su pensar sobre los atacantes del Tricolor, Henry Martin y Santiago Giménez, pero Mario hizo énfasis en los jugadores mexicanos jóvenes:

"Sí, pero no solo ellos, creo que ellos ya de alguna manera ya han hecho un recorrido interesante, creo que la mano y no te hablo para este ciclo mundialista, sino que la mano hoy la tienen los chavos de 18 años, en Segunda y en Expansión, todas estas posiciones que no están llegando a Primera, los laterales, los centrales, los nueves, los contenciones, los volantes, los interiores, los porteros, los medias puntas, son los muchachos de 16 y de 18 que deben llegar a esos Mundiales con una mejor preparación, con esos conceptos y estos cambios están enfocados a eso y esperamos un buen Mundial 2026, por el hecho de la localía que le toca a México, pero lo importante será encontrar un crecimiento en nuestro futbol y buscar ser campeones mundiales lo más pronto posible y que eso no suene a utopía", señaló.

Otro de los temas que comentó, fue acerca de la continuidad de Jaime Lozano como técnico del seleccionado mexicano, aseguró que 'Jimmy' debe estar rodeado por alguien de experiencia.

"Tiene cosas muy buenas, la experiencia es algo que no se adquiere de la nada, ni en la tienda, creo que debe seguir y sería muy conveniente acercarle alguien de experiencia para que redondee todo lo que tiene, ese sería el mejor escenario para la selección y en términos positivos creo que la experiencia y aporte se puede adquirir con Jaime Lozano, no lo conozco y no se si estaría dispuesto a recibir ese apoyo, pero siento que lo que viene para la selección se podría redondear esa gestión técnica con alguien de mucha experiencia, eso le vendría muy bien a la selección", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMMY ESPERA SABER SI SEGUIRÁ COMO DT DEL TRI: 'QUIERO LO MEJOR PARA EL FUTBOL MEXICANO'