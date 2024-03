Enrique Esqueda recordó el fracaso de la Selección Mexicana en el Preolímpico de 2008

La derrota de la Selección Mexicana ante Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, han llegado a la memoria de aficionados y analistas otros momentos de fracasos del equipo nacional. Y entre los más dolorosos se encuentra el Preolímpico de 2008, bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez.

En aquella ocasión, México necesitaba ganar por una diferencia de cinco goles ante Haití, algo que no se concretó, a pesar de la cantidad de oportunidades falladas, y provocó la salida de Hugo del banquillo. César Villaluz, Luis Ángel Landín, Santiago Fernández y Édgar Andrade estaban en ese grupo que no logró el boleto para la justa olímpica.

Entre los jugadores se encontraba Enrique 'Paleta' Esqueda, quien recordó este momento al presentarse como refuerzo del Peluche Caligari en la Kings League. En una entrevista con el presidente del equipo, Álex Montiel 'El Escorpión Dorado', el jugador reconoció que fue un momento muy difícil.

"Ya lo sabe todo mundo, la verdad es que nos fue pésimo con una Selección, la verdad, bastante buena, en el nivel uno por uno de los jugadores; éramos muy buenos y, contra los que nos enfrentamos, la verdad no había cómo perder", reconoció el futbolista.

Añadió que en general fue un mal torneo, con el empate ante Canadá y la derrota frente a Guatemala, pero que frente a Haití sí se equivocaron mucho. "La verdad es que sí fallamos un chorro. Sería muy tonto de mi parte decir que no la cagamos porque ahí está el resultado, (y no fuimos a una) Olimpiada creo que es lo que más me duele en toda mi carrera".

