Enrique Meza sobre su paso por el Tri: 'Todo mundo creyó que yo iba a poder'

Enrique Meza tuvo un paso fugaz por la dirección técnica de la Selección Mexicana, ya que solo dirigió un partido amitoso ante España, que en ese momento era campeona del mundo.

Por lo tanto, el 'Ojitos' aceptó que la gente esperaba más de su trabajo dentro del Tri.

“El haber ido a la Selección Nacional, porque yo a la Selección no me postulé, México entero me llevó a la Selección Nacional. Todo mundo creyó que yo iba a poder y lo que es una realidad es que no lo hice", mencionó para TUDN.

#LaPelotaAlQueSabe "Todo mundo creyó que yo iba a poder", Enrique Meza sobre su paso por @miseleccionmx Este y más temas del balompié mexicano junto a @Andres_Vaca_ y @adelarosa: https://t.co/JjwMUUhewd pic.twitter.com/gYx72xKI6n — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 1, 2021

Pese a todo, Meza consideró que fue un momento muy bonito en su carrera, aunque el gusto le duro poco.

“Entonces, el haber ido a la Selección Nacional me llenó de orgullo y satisfacción y fue un momento muy bello para mí, para mi familia. Pero después vino la otra parte, el momento doloroso en el futbol, fue salir de la Selección.

“Después tuve que salir como si me hubiera robado tres pesos. Salí de la Selección por mal trabajo, no porque fuera un delincuente", agregó.

