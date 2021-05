Selección Mexicana: Tri Olímpico tendrá gira europea previo a Tokio 2020

Jaime Lozano, estratega del Tri Sub 23, confirmó que la selección olímpica tendrá una gira de preparación por Europa previo al viaje a Tokio.

Si bien los rivales aún no se conocen, combinados de categoría quedan descartados por su participación en la Eurocopa 2021. Rumania parte como una de las selecciones con posibilidades para la concentración que comenzaría a inicios de junio.

"Está por cerrarse (la gira europea). Nos concentraremos el 16 de mayo para tener una gira a principios de junio. Estaremos jugando muy probablemente en España", indicó el mandamás tricolor en entrevista con Marca Claro MVS.

"Muchos equipos europeos van a jugar la Euro Sub 21, entre ellos Francia y España. No será tan fácil encontrar más equipos europeos. Rumania podría ser una posibilidad. No tenemos ninguno concreto, pero están por cerrarse los tres partidos", finalizó Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: CONCACAF ANUNCIÓ SEDES Y ESTADIOS PARA COPA ORO 2021