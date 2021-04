Julio Furch sobre el Tricolor: 'Uno no viene a robarle el lugar a nadie'

Julio Furch no entiende a los aficionados que criticaron a Rogelio Funes Mori por manifestar su deseo de representar a la Selección Mexicana a pesar de que nació en Argentina.

“Uno no viene a robarle el lugar a nadie. Yo tengo la idea de ayudar y dar lo mejor de mí en la cancha. A mucha gente le cuesta entender eso. Nosotros no quitamos lugares. Yo me sentiría muy bien si pudiera hacer que otro delantero mejore y se motive para conseguir ese lugar”, reveló en entrevista con RÉCORD.

El delantero del Atlas sigue teniendo el sueño de representar a la Selección Mexicana; sin embargo, tendrá que esperar unos meses más para poder ser elegible debido a que su proceso de naturalización se retrasó por la pandemia del Covid-19.

“Por este tema, los consulados y la gente que me está haciendo el trámite, ha estado paralizado, se ha retrasado bastante. Estaba cerca de obtenerla, ya tenía la cita y todo, pero al final no se pudo. Ojalá que pronto pueda tener la cita para la entrevista”, agregó.

Julio Furch, que recién se recuperó de una lesión y operación en el tobillo, quiere retomar su mejor nivel para que Gerardo Martino lo pueda tomar en cuenta de cara a futuras convocatorias del Tri.

“Es algo que me propuse. Me pudo preparar bien para el torneo que viene. Hay grandes delanteros, pero creo que puedo dar pelea para obtener ese llamado. Sé que estará muy difícil por la inactividad que tuve en este último tiempo, aunque voy a luchar para poder conseguirlo”, finalizó.